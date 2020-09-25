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25.09.2020 13:04
Рубрика: Происшествия

На Вологодчине убийцы пенсионерок получили длительные сроки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Вологодский областной суд вынес приговор мужчинам, которые убили двух престарелых женщин, одной из которых был 81 год, второй - 87. Об этом в пятницу сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Возможного убийцу девочки на Бору заподозрили еще в одном преступлении

Это громкое дело началось в ноябре прошлого года. Тогда бесследно пропала 81-летняя жительница Вологды. Под подозрение попали двое мужчин, рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мужчин задержали и они признались в убийстве пенсионерки. Рассказали, сначала не хотели ее смерти, просто собирались обворовать. Придумали предлог: якобы, сделают ей ремонт. А для этого надо съездить в управляющую компанию и составить документы. Но женщина в последний момент о чем-то догадалась и отказалась выходить из автомобиля в районе гаражей.

Тогда ее задушили, а тело закопали у деревни Спас. Добычей нападавших стали чуть более 20 тысяч рублей, кое-какие драгоценности.

Задержанных стали проверять на причастность к аналогичным преступлениям. И они признались еще в одном убийстве - в сентябре 2019-го. Тогда при тушении пожара в квартире обнаружили тело задушенной 87-летней хозяйки. Мужчины добавили ей в чай снотворное, но не дождались начала его действия и убили старушку. Забрали 200 рублей, ложки, подстаканники и робот-пылесос. А потом подожгли квартиру.

Приговор областного суда вынесли на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей. Одного признали виновным без снисхождения, второго - виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд приговорил первого к 20 годам строгого режима, второму - к 17-ти.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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