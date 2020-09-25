Петербург подводит итоги "Трудового лета - 2020"

В Петербурге завершается "Трудовое лето - 2020", организованное городским Центром занятости населения для подростков, желающих зарабатывать собственные деньги. Официальное закрытие сезона состоится 7 октября, но специалисты ЦЗН отмечают, что некоторые участники летней трудовой смены хотят продолжать работу и совмещать ее с уроками. Такая возможность тоже есть.

Согласно официальным данным, в летний период 2020 года были трудоустроены около шести тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Это меньше, чем в предыдущие годы, но весьма существенно, если принимать во внимание противоэпидемические ограничения.

- Рабочие места были организованы во всех районах города. Подростки занимались благоустройством и уборкой городских территорий, упаковкой готовой продукции, работали помощниками делопроизводителя и специалиста во многих организациях, - рассказали в ЦЗН, - таких как налоговые инспекции, пенсионные фонды, военкоматы и подростковые молодежные клубы.

За полностью отработанный месяц при четырехдневной рабочей неделе ребята получали 11 тысяч рублей, из которых 9,5 тысячи рублей - официальная заработная плата и еще 1,5 тысячи - материальная поддержка от Центра занятости населения Санкт-Петербурга. Фонд заработной платы формируется полностью за счет городского бюджета - в Смольном считают эти затраты частью профориентационной работы: ребята видят "кухню" учреждений и организаций изнутри, а работодатели могут присмотреться к потенциальным сотрудникам на будущее. Уже есть, кстати, случаи, когда вчерашние школьники возвращались на работу туда, где провели свое "Трудовое лето".

Диане сейчас 17, она учится в выпускном 11-м классе. Любит турецкие сериалы и потому сейчас в дополнение к английскому изучает турецкий язык. В период летних каникул работает с 14 лет. Специалисты ЦЗН с самого начала предложили девушке должность помощника сотрудника архива отделения ПФР России. В этом году после окончания каникул Диана продолжает ходить на службу. Планирует - до конца октября, потом начнется подготовка к ЕГЭ.

- Сначала мне было скучно, потому что друзья разъехались, - рассказывает девушка о первом опыте три года назад. - А работа - это и занятие, и деньги. Потом мне самой понравилось, а мама поддержала в стремлении работать.

Заработанное за это лето Диана пока не тратит, хочет купить новый компьютер и подарки семилетнему брату. После окончания школы она уже решила поступать в Академию госслужбы, и дальнейшая работа, скорее всего, тоже будет связана с Пенсионным фондом. А вот для тех, кто уже выбрал вуз, но еще не полностью определился со своим профессиональным будущим, Служба занятости Санкт-Петербурга ежегодно проводит Молодежный карьерный форум (МКФ). Принять в нем участие могут также молодые специалисты, которые находятся в поиске работы или заинтересованы в дальнейшем профессиональном развитии. В этом году МКФ проходит в девятый раз и почти полностью переведен в онлайн. Кроме кейс-чемпионата, в котором на площадке креативного пространства "Севкабель Порт" сошлись семь молодежных команд.

- Кейсы, предложенные участниками, уже сейчас имеют практическое значение. Одно из заданий касалось Службы занятости, и мы готовы воспользоваться предложенными идеями. Тем более что они хорошо дополнят ребрендинг нашего центра, который начат в этом году, - рассказала директор центра Юлия Горохова. - Мы уже даже обменялись с разработчиками контактами и привлечем их к дальнейшей работе.

Остальные мероприятия МКФ проходят на специальной интернет-площадке. В этом есть свои плюсы: в онлайн-мероприятиях могут принять участие больше соискателей с обеих сторон - кандидатов и работодателей. А в распоряжении тех, кто пропустил живое обсуждение, останется архив МКФ. Он будет доступен в любое время на портале молодежныйфорум.рф.

Кстати

Торжественное подведение итогов проекта "Трудовое лето" в этом году тоже пройдет онлайн. Традиционно этот праздник, помимо официальной части, включал в себя выступления музыкальных коллективов, спортивные игры, развлекательно-познавательные активности. В текущем году формат диктует свои требования. В среду, 7 октября, все подробности можно будет увидеть на сайте трудовоелето.рф.