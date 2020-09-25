Петербургская пенсионерка снялась в "экологическом триллере"

Новости

В Москве с начала года собрали 1,5 тонны батареек 15:39
Как получить больничный людям с хроническими заболеваниями 15:33
Разбился последний построенный в СССР МиГ-21 15:33
Власти не будут блокировать социальные карты москвичей 15:28
В Роструде рассказали о спросе на профобучение среди людей старше 50 лет 15:27
Вышел трейлер "Китобоя" со стриптизом Кристины Асмус 15:27
Собянин: Мэрия Москвы переводит на удаленку 30% сотрудников 15:20
В Москве закрыли шесть магазинов из-за нарушений масочного режима 15:12
Король Норвегии Харальд V попал в больницу 15:08
Месси раскритиковал руководство "Барселоны" после ухода Суареса 15:05
В Париже задержан напавший на людей у бывшего здания Charlie Hebdo 15:04
Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды 15:00
Опубликован рейтинг главных российских актрис 14:53
Медведев поддержал расширение программы "Земский доктор" на средние города 14:35
У бывшего здания Charlie Hebdo в Париже ранили четырех человек 14:30
У сериала "Пацаны" появится кровавый спин-офф 14:28
В омском СИЗО скончался вор в законе Каха Гальский 14:22
Силуанов возглавил набсовет Сбербанка 14:21
Петербургский экстремал отодвинул на четыре метра 43-тонный самолет 14:15
Софи Лорен возвращается в кино спустя 11 лет 13:56
Власти Москвы не будут усиливать проверки магазинов из-за мер по COVID-19 13:54
Путин обратится к участникам форума регионов России и Беларуси 13:48
По шокирующему рассказу Стивена Кинга снимут мультфильм 13:40
Уральские ученые рассказали об испытании второго препарата против COVID-19 13:38
Пермские ученые научились разрушать кислоту, вызывающую камни в почках 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
Гидрометцентр представил прогноз погоды на зиму и весну
25.09.2020 15:08
Рубрика: Общество

Петербургская пенсионерка снялась в "экологическом триллере"

Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)

Петербургские активисты сняли короткометражный ролик на тему экологического апокалипсиса. В главных ролях - пенсионерка Надежда Копосова и ученики школы № 222 "Петришуле".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Путин: Россия потратит 1 трлн рублей на решение экологических проблем

Надежда Копосова никогда не мечтала стать актрисой. По специальности она технолог, всю жизнь проработала на оптико-механическом предприятии. Однако в этом году 82-летняя петербурженка получила предложение, от которого не смогла отказаться. Надежду Вячеславовну пригласили сняться в ролике с элементами "экологических ужасов". Таким образом авторы проекта решили привлечь внимание к проблеме защиты окружающей среды на примере утилизации батареек.

- Я сначала призадумалась, а потом прочитала сценарий и согласилась. Ведь фильм поднимает очень важную тему раздельного сбора опасных отходов, - говорит Надежда Вячеславовна.

Ролик под названием "Батарейка" - это социальная притча, рассказывающая об ужасных последствиях загрязнения природы опасными отходами. Кино снято по инициативе муниципалитета Дворцового округа Санкт-Петербурга в рамках программы по экологическому просвещению населения. К слову, чиновники в нем тоже сыграли эпизодические роли. Сейчас здесь собираются продолжить проект и снять целый сериал экологической направленности.

Первыми зрителями киноистории про батарейки стали ученики школы № 222. Премьерный показ состоялся на уроке экологии "Направь энергию на созидание".

В ближайшее время кинопроект оценят и профессионалы. "Батарейка" заявлена на участие во Всероссийского фестивале экологических конкурсных фильмов "Меридиан надежды", который учрежден секцией научного кино Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России и Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СЗФО для привлечения внимания общественности и органов власти к экологическим проблемам. Предполагается, что фестиваль пройдет 12-17 октября на площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Второй этап кешбэка распространят на путевки любой стоимости
Собянин: Пожилым москвичам рекомендуется оставаться дома
В Париже задержан напавший на людей у бывшего здания Charlie Hebdo
За сутки в России подтверждено 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах
В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
Будет ли введен новый карантин из-за коронавируса
В России изменились правила приема детей в школы