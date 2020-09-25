Петербургская пенсионерка снялась в "экологическом триллере"

Петербургские активисты сняли короткометражный ролик на тему экологического апокалипсиса. В главных ролях - пенсионерка Надежда Копосова и ученики школы № 222 "Петришуле".

Надежда Копосова никогда не мечтала стать актрисой. По специальности она технолог, всю жизнь проработала на оптико-механическом предприятии. Однако в этом году 82-летняя петербурженка получила предложение, от которого не смогла отказаться. Надежду Вячеславовну пригласили сняться в ролике с элементами "экологических ужасов". Таким образом авторы проекта решили привлечь внимание к проблеме защиты окружающей среды на примере утилизации батареек.

- Я сначала призадумалась, а потом прочитала сценарий и согласилась. Ведь фильм поднимает очень важную тему раздельного сбора опасных отходов, - говорит Надежда Вячеславовна.

Ролик под названием "Батарейка" - это социальная притча, рассказывающая об ужасных последствиях загрязнения природы опасными отходами. Кино снято по инициативе муниципалитета Дворцового округа Санкт-Петербурга в рамках программы по экологическому просвещению населения. К слову, чиновники в нем тоже сыграли эпизодические роли. Сейчас здесь собираются продолжить проект и снять целый сериал экологической направленности.

Первыми зрителями киноистории про батарейки стали ученики школы № 222. Премьерный показ состоялся на уроке экологии "Направь энергию на созидание".

В ближайшее время кинопроект оценят и профессионалы. "Батарейка" заявлена на участие во Всероссийского фестивале экологических конкурсных фильмов "Меридиан надежды", который учрежден секцией научного кино Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России и Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СЗФО для привлечения внимания общественности и органов власти к экологическим проблемам. Предполагается, что фестиваль пройдет 12-17 октября на площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.