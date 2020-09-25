Петербургский экстремал отодвинул на четыре метра 43-тонный самолет

Житель Петербурга Денис Вовк смог сдвинуть на четыре метра самолет Airbus A-319, сообщает РИА Новости. Воздушный лайнер находился в ангаре Пулково.

За попытками Дениса Вовка наблюдали журналисты, сотрудники авиакомпании и работники Пулково. Но при этом само достижение останется только в памяти зрителей и в строчках журналистских статей, хотя по сути своей это рекорд. Ранее такие пассажирские самолеты могли сдвинуть с места только силачи, масса тела которых более 150 килограммов, а Денис Вовк весит 90 килограммов.

Денис Вовк - человек в Петербурге известный. Он регулярно сдвигает с места тяжести, легко поднимает штангу весом в 200 килограммов и на досуге гнет сковородки.

Ожидается, что зимой спортсмен официально пойдет на мировой рекорд по трек-пулу в своей весовой категории и сдвинет с места еще один самолет.