Сын бывшего губернатора Поморья Ефремова погиб в ДТП в Архангельске

Ранним утром 25 сентября в ДТП погиб сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова, возглавлявшего регион с 1998 по 2004 годы. ДТП произошло на улице Адмирала Нахимова. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердили на Архангельском деревообрабатывающем комбинате №1, гендиректором которого был погибший.

Как сообщило областное УМВД, около 5.00 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением и выехал на территорию магазина, где столкнулся с припаркованным большегрузом Merсedes.

По данным региональной диспетчерской службы, водитель фуры - дальнобойщик, прибывший из Ульяновска, - в этот момент спал и проснулся "как будто от взрыва". По его словам, от удара у него "разнесло полмашины".

Пассажир внедорожника 1980 года рождения - Алексей Ефремов - от полученных травм скончался на месте аварии.

Дальнобойщик не пострадал. Водитель Toyota Land Cruiser 1979 года рождения, не справившийся с управлением, после ДТП отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Полиция проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.