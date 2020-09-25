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25.09.2020 10:33
Рубрика: Общество

Ученые научили мобильные телефоны диагностике болезни Паркинсона

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Принципиально новый способ диагностики состояния пациентов с болезней Паркиносона предложили ученые ЛЭТИ и Института мозга человека имени Бехтеревой РАН. Исследователи предложили заменить ведение дневников на диагностику с помощью смартфона и браслета, аналогичного тому, что используются на фитнес-тренировках.

Фото: iStock
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Как отмечают в ЛЭТИ, пациенты, страдающие болезнью Паркинсона, сталкиваются с тем, что применяемая в лечение терапия, требует постоянного мониторинга. На практике это выглядит так, что человек каждые полчаса-час должен записывать в дневник данные о своем состоянии, например, указывать, есть ли тремор.

Эти данные позволяют контролировать схему терапии и вовремя корректировать клинические проявления болезни. Но пациенту и его близким вести такие дневники совсем не просто, да и, что скрывать, иногда данные туда вносятся некорректные и многие факторы не учитываются.

Конечно, мобильные технологии постепенно упрощают жизнь пациентам с болезнью Паркинсона, но по факту заполнять дневник, пусть и электронный, все равно надо. Иногда пациенты забывают вовремя внести запись, иногда данные оказываются субъективными, например, человек думает, что у него все хорошо, а болезнь прогрессирует.

Исследовательская группа предложила принципиально иной подход. Фактически ученые создали полноценный программно-аппаратный комплекс, которые позволяет вести мониторинг состояния пациента более чем по 30 параметрам. При этом участие самого человека в этом процессе не требуется. Пациент просто должен носить смарт-браслет, который передает данные, например на мобильное устройство. С самого телефона также производится диагностика, например, можно определить есть ли у пациента тремор или дискенезия. Также пациент может, используя четыре кнопки на своем телефоне, оценить свое состояние.

Информация не просто накапливается в телефоне, она может быть отправлена лечащему врачу. Таким образом, когда пациент приходит на прием, доктору не нужно тратить время на изучение дневника, у него на руках уже имеется полная аналитическая выкладка по состоянию здоровья человека.

Сейчас ученые создают опытные образцы браслетов и работают над процедурой аутентификации пользователя в мобильном приложении.

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