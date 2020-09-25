В Ленобласти из-за пожара 14 семей остались без жилья

В поселке Березовик Тихвинского района Ленинградской области сгорел двухэтажный дом, в котором проживали 14 семей. Никто из жильцов не пострадал.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области, пожар тушили на площади 540 квадратных метров. В доме в момент возгорания находились 25 человек, всех их оперативно вывели из здания. Огонь тушили 40 пожарных, было задействовано восемь автоцистерн, две единицы высотной техники и два специальных автомобиля.

По данным пресс-службы правительства Ленобласти, большинство жильцов временно разместились у родственника, еще семерых человек, среди них двое детей, временно разместили на территории пионерского лагеря "Огонек".

Сейчас в Тихвинском районе ведется сбор вещей для погорельцев. В ближайшее время семьям предложат комнаты в маневренном фонде.

Между тем Следственный комитет по региону начал проверку по факту пожара. В ведомстве выясняют причины возгорания дома, а также обстоятельства, которые способствовали быстрому распространению огня.