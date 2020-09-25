В Петербурге отпустили мужчину, избившего женщину за замечание

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал органам дознания в заключении под стражу мужчины, подозреваемого в избиении незнакомой ему женщины на глазах у детей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ 116 (нанесение побоев) и 199 (угроза убийством).

Инцидент произошел 23 сентября в поселке Парголово Выборгского района. Водитель машины в ответ на сделанное замечание избил неизвестную ему ранее женщину и угрожал ей и ее детям расправой. С места пришествия мужчина скрылся, но был задержан спустя сутки.

В суде мужчина, работающий тренером, сказал, что жалеет о содеянном и готов принести извинения.

Суд пришел к выводу, что нет доказательств, свидетельствующих о наличии исключительных оснований для избрания подозреваемому самой строгой меры пресечения.