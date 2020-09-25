Житель Ленобласти придумал "рабовладельческую ферму" в Пикалево

В Ленинградской области житель города Пикалево изрядно потрепал нервы местным полицейским. Мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в пригороде действует настоящая рабовладельческая ферма.

Мужчина уверял полицейских, что много лет пробыл в рабстве и чудом освободился, но в заключении находятся еще несколько десятков человек.

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по обращению была немедленно начата проверка. Обстоятельства, о которых рассказал заявитель, не подтвердились.

Также выяснилось, что мужчина страдает от алкогольной зависимости и в полицию он позвонил в состоянии сильного опьянения. Установлено, что мужчина ни из какого рабства не сбегал, он бездомный и живет в Пикалево уже давно.