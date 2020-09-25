Из-за вспышки заболеваемости коронавирусом ученики 51 класса 35 школ Ростовской области переведены на дистанционное обучение

Новый учебный год на Дону начали как обычно. В школах были введены лишь незначительные ограничения: сокращены некоторые уроки, уменьшилось количество детей в классах. Также были усилены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Но введение дистанционного обучения не планировалось. Однако сейчас ситуация изменилась. За воскресенье в Ростовской области выявлено 188 новых случаев заражения инфекцией, из них около половины - в Ростове-на-Дону. Почти столько же зараженных было зафиксировано и накануне. В итоге, как сообщили "РГ" в пресс-центре по информированию населения о ситуации по коронавирусу, общее число жителей региона с диагнозом COVID-19 составило в прошедшее воскресенье уже 21 357 человек.

Среди школьников больше всего заразившихся - учащиеся областного центра. По данным администрации Ростова-на-Дону, у себя дома на карантине находятся 579 ребят. Например, в лицее N 27 выявлены трое больных учеников, из-за чего на дистанционку перешел один класс из 28 школьников. По словам главы управления Роспотребнадзора региона Евгения Ковалева, в школах столицы региона выявлены факты несоблюдения масочного режима и социального дистанцирования при нахождении в зданиях образовательных учреждений, в том числе при проведении педсоветов и совещаний.