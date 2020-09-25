На юге Волгограда построят школу на тысячу мест

В Красноармейском районе Волгограда запланировали возведение нового учебного заведения.

- Окончательно принято решение о строительстве здесь школы-тысячника. Выделена площадка, в 2021 начнется строительство, а уже 1 сентября 2022 года дети пойдут учиться в новое учебное заведение. В рамках развития Красноармейского района есть целый ряд серьезных наработок, которые требуют общественного обсуждения, - отметил губернатор региона Андрей Бочаров.

Здесь полным ходом уже идет обновление спортивной инфраструктуры: проводят реконструкцию стадиона "Темп" - первую за 60 лет его существования. Работы начались в 2017 году: на первом этапе построили футбольное поле с искусственным покрытием и модульные трибуны вместимостью 604 человека. На втором этапе - возвели ФОК с игровым спортивным залом, обустроили полосу препятствий, баскетбольную площадку и легкоатлетическое ядро, выложили брусчатку, рядом появилась парковка. Техническая готовность объекта составляет 91процент

- Это только основа для дальнейшего развития, - сказал Бочаров. - Сегодня принято решение о создании здесь дополнительных объектов, в том числе детского спортивного конного клуба рядом со стадионом "Темп".

Из бюджета выделят средства на установку тренажеров на открытом воздухе. Мэрия решает, как улучшить транспортную доступность стадиона. Также Андрей Бочаров обратил внимание муниципальных властей, что необходимо подготовить до конца года предложения по формированию современного спортивного ядра в Кировском районе города.

По данным пресс-службы администрации региона, с 2014 года в Волгоградской области возвели более 130 спортивных объектов. В 2020 году запланировано еще 30.