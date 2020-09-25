Под Астраханью впервые одновременно десантируют 10 машин БМД-4М

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области ВДВ впервые проведут выброску парашютным способом сразу десяти боевых машин десанта БМД-4М. Пять самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД уже подготовлены и переброшены в Таганрог.

"Особенностью данного десантирования станет количество одновременно десантируемых БМД-4М и то, что они впервые были полностью подготовлены к десантированию штатными экипажами", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Всего в учениях "Кавказ-2020" задействовано около 3,5 тысяч военнослужащих и одна тысяча единиц военной и специальной техники ВДВ.

Российская боевая машина десанта четвертого поколения БМД-4М является уникальным и образцом бронированной техники. Основным вооружением является 100-мм нарезное орудие, способное также вести огонь управляемыми по лазерному лучу ракетами. С ней спарена скорострельная 30-мм автоматическая пушка. Имеется также пулемет калибра 7,62-мм.

Многоканальный прицел оборудован тепловизором и специальным автоматизированным устройством, способным сопровождать выявленные цели. Бронемашина массой в 13,5 тонн развивает скорость до 70 км/ч по суше и 10 км/ч по воде. Запас хода - 500 км.