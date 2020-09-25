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25.09.2020,  
10:32
Текст:  Антон Валагин

Пуск ракеты подлодкой "Колпино" показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео запуска крылатой ракеты "Калибр" с борта дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота "Колпино". Пуск был осуществлен в ходе стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020".

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"Калибром" выстрелили из подводного положения, уточнили в военном ведомстве. Ракета пролетела, маневрируя, около 100 морских миль и поразила береговую цель.

Район стрельб был закрыт для гражданского судоходства, безопасность обеспечивали два десятка кораблей и судов ЧФ, самолеты морской авиации и ПВО флота.

Подлодка "Колпино" построена по усовершенствованному проекту "Варшавянка" и передана флоту в 2014 году. Субмарины этого типа получили за незаметность прозвище "Черная дыра". Главное их оружие - ракеты "Калибр".

В морской части учений участвуют более 20 кораблей Черноморского флота, в том числе его флагман, ракетный крейсер "Москва", десантные корабли и ракетоносец на воздушной подушке "Самум".

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