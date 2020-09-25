Российские военные впервые испытали новый снаряд для "Торнадо-Г"

На стратегических учениях "Кавказ-2020" впервые применен снаряд с отделяемой головной частью для реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Учения, за которыми наблюдает президент России Владимир Путин, проводятся на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Отделяемая головная часть снаряда на стабилизирующем парашюте падает на объект почти отвесно, что дает возможность максимального поражения противника за укрытиями. В учениях со снарядом задействованы три реактивных артиллерийских дивизиона реактивных систем залпового огня.

Система "Торнадо-Г" оснащена автоматической системой управления, позволяющей ежесекундно определять ее местоположение и в кратчайшие сроки открыть огонь. Кроме того, она имеет моноблочный осколочно-фугасный снаряд с высотомером, позволяющим регулировать высоту, на которой необходимо подорвать боеприпас. Также это можно сделать при столкновении с землей.

Учения "Кавказ-2020" завершатся 26 сентября.