Сеть ювелирных магазинов "Sunlight" оштрафована за фейковый уход с рынка

Управление федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight за якобы уход с рынка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сеть магазинов привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и должна заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Дело о нарушении закона о рекламе было возбуждено по заявлению местной жительницы, которой на телефон пришло сообщение об уходе Sunlight с рынка, бесплатной раздаче магазином украшений и громадных скидках. На самом деле торговая точка продолжала работать.