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25.09.2020 17:08
Рубрика: Экономика

Сеть ювелирных магазинов "Sunlight" оштрафована за фейковый уход с рынка

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

Управление федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области оштрафовало сеть ювелирных магазинов Sunlight за якобы уход с рынка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ЦУМ оштрафован более чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Сеть магазинов привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и должна заплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Дело о нарушении закона о рекламе было возбуждено по заявлению местной жительницы, которой на телефон пришло сообщение об уходе Sunlight с рынка, бесплатной раздаче магазином украшений и громадных скидках. На самом деле торговая точка продолжала работать.

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