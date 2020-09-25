В Адыгее пропала 17-летняя девушка

Следственное управление СК РФ по Адыгее возбудило уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи в ауле Новая Адыгея несовершеннолетней жительницы республики. 17-летняя Анастасия Ковган вышла из частного дома утром 18 сентября и до сих пор не вернулась. Дома она оставила мобильный телефон и паспорт, а также другие личные вещи.

- До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Приметы пропавшей: на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы темные до плеч, глаза голубые. Сотрудниками МВД России по Республике Адыгея организованы поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней. Кроме того, в известность о безвестном исчезновении поставлена общественность, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Разыскивать девушку начали и добровольцы из поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт". Следователи-криминалисты из следственного управления получили детализацию телефонных соединений по абонентским номерам Анастасии и сейчас работают с кругом ее общения.

Аул Новая Адыгея находится в Тахтамукайском районе республики всего в нескольких сотнях метров от Краснодара - их разделяет только река Кубань.