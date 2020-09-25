В Краснодаре сотрудник минприроды края арестован за взятку

В Краснодаре сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края арестовали за крупную взятку в 500 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, подозреваемый является начальником отдела Федерального государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края.

"По данным следствия, в первой половине 2020 года чиновник с целью личного обогащения решил получить денежные средства директора Новороссийского лесничества, - сообщили в региональном СК. - В июне этого года фигурант в ходе личной встречи сообщил директору лесничества, что в силу занимаемого им служебного положения сможет оказать содействие в предоставлении ему льгот и преимуществ по службе и взамен потребовал передать ему взятку в размере 500 тысяч рублей".

В следственном ведомстве добавили, что об этом требовании директор лесничества сообщил в правоохранительные органы. 14 августа 2020 года фигурант встретился с заявителем и прошел с ним к своему автомобилю. Двигаясь на машине по улицам Краснодара, чиновник получил от директора лесничества требуемую сумму, после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. При этом во время задержания мужчина пытался избавиться от полученной взятки.

В пятницу в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступных действий сотрудника министерства.