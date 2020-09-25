В Крыму подняли затонувший в 1945 году американский истребитель

Участники совместной экспедиции Русского географического общества и Экспедиционного центра министерства обороны России подняли со дна Черного моря истребитель Bell P-39 Airacobra, произведенный в США в 1940-х годах и затонувший в 1945-м году из-за технических проблем. В СССР он был поставлен по программе ленд-лиз. Об этом сообщила пресс-служба РГО.

Экспедиция проходила в акватории Каламитского залива в районе поселка Новофедоровка в течение последних 10 дней. В ней участвовали добровольцы РГО, военные моряки Черноморского флота и специалисты предприятия подводно-технических работ "Петр".

Подъему "Аэрокобры" предшествовало уточнение координат самолета и подводные водолазные работы на восьмиметровой глубине - надо было расчистить борт от наносного песка и грунта. Потом к корпусу прикрепили стропы и начали поднимать самолет с помощью специальной водолазной платформы, доставленной в район Черного моря из Воронежа. На финальном этапе "Аэрокобру" погрузили на борт судна Черноморского флота.

- Самолет пролежал в воде 75 лет, что сказалось на его состоянии, - рассказал руководитель экспедиции, специалист Экспедиционного центра Минобороны РФ Анатолий Калемберг.- К тому же, видимо, кто-то еще пытался его поднять и повредил. Поэтому сохранность у "Аэрокобры" не очень хорошая. Но как объект военно-технической истории он представляет очень большую музейную ценность.

Затонувший 75 лет назад Bell P-39 Airacobra крымские аквалангисты-любители впервые обнаружили в 2017 году. А в 2019 году к экспедиции подключились специалисты Минобороны России, занимавшиеся такими исследованиями для идентификации и захоронения экипажей.

- Мы ожидали, что он будет весь замыт песком, - рассказал научный руководитель экспедиции 2019 года Александр Елкин. - Но на поверхности находилась его кабина, часть моторного отсека и винт. Нам удалось найти и поднять на поверхность кислородную маску летчика с надписью "Made in USA".

Объект удалось идентифицировать по двигателю, что находился за кабиной летчика, и двойному остеклению кабины. Во время Второй мировой войны массово использовался только один истребитель с такой комплектацией - Bell P-39 Airacobra. Он поставлялся в СССР до декабря 1944 года. Всего в СССР по ленд-лизу было поставлено порядка 5000 "Аэрокобр".

Специалисты установили, что именно этот борт в составе воздушных сил Черноморского флота в феврале 1945 года прикрывал Крым с воздуха во время проведения здесь Ялтинской конференции с руководителями трех государств-победителей.

В Российском государственном архиве Военно-морского флота сохранился аварийный акт 1945 года, в котором говорится, что воздушное судно 27 июля 1945 года произвело вынужденную посадку на воду в связи с техническими неисправностями двигателя, после чего затонуло.