В НИИ сообщили подробности об исчезновении ученого в дельте Волги

- Это было рядовое научное исследование, которое проводится каждую весну и осень много лет для расчета рыбных запасов в Волге, - рассказал "РГ" начальник службы флота Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Юрий Кузнецов. - Геннадий Григорьевич - наш опытнейший сотрудник: ведущий специалист лаборатории речных и полупроходных рыб, 24 года в институте, до этого работал на Дальнем Востоке в промысловой разведке.

16 сентября мужина вышел на каспийское взморье на судне КС-36, принадлежащем научному институту, вдвоем с капитаном Федором Скворцовым. Пришвартовались к камышовому острову на Карайском банке волжской дельты, на 40 километров ниже села Мултаново Володарского района Астраханской области и приступили к работе.

- Рыбаки привозят рыбу с уловов и отдельные экземпляры сдают нам на исследования, наши ученые их изучают: взвешивают, измеряют, берут чешую на анализ, ведут записи - обычная научная работа, - рассказывает Юрий Кузнецов.

После ужина участники экспедиции разошлись по своим делам: капитан отправился заполнять судовой журнал, а Геннадий Григорьевич - читать книгу в каюту, но, когда через полчаса Скворцов туда заглянул, Колосюка не было.

- Рядом с теплоходом стояло два судна с рыбаками, он - к ним, - рассказывает Кузнецов, - кинулись искать, кричать - нет его. Стемнело уже. Был сильный ветер и течение. Сели на лодку и проехали вдоль берега - тоже не нашли. Сразу сообщили в полицию и МЧС.

Оперативники прибыли той же ночью, днем водолазы обследовали дно, на следующий день искали ниже по течению - никого.

- Судно маломерное, в длину 17 метров, трюмов там нет, спрятаться негде, да и все проверили уже, - говорит начальник службы флота. - На берег выйти можно, но там везде камыши плотные, далеко не уйдешь.

- Для нас это огромное потрясение. Мы, конечно, помогаем в поисках, сообщили о происшествии семье - ездили к жене и сыну, каждый день на связи с ними, - сообщил руководитель Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Арсен Мирзоян.

Как сообщили "РГ" в полиции и МЧС, поиски ученого продолжаются.