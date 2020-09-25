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25.09.2020 18:15
Рубрика: Происшествия

В Ростове рецидивист напал на девочку с ножом

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

Ранее неоднократно судимый житель Ростова-на-Дону напал на четырнадцатилетнюю девочку на детской площадке, ударив ее в область шеи канцелярским ножом. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Фото: iStock
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Инцидент произошел в Первомайском районе города 20 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Рецидивист напал на ребенка в нетрезвом состоянии, девочке удалось от него убежать. В больнице ей оказали медицинскую помощь. Угрозы для жизни и здоровья пострадавшей нет.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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