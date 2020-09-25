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25.09.2020 12:01
Рубрика: Происшествия

В Сочи завершили дело о мошенничестве с отходами на 360 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В суд Сочи направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Шестеро жителей Кубани от 39 лет до 61 года причинили ущерб на общую сумму около 360 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным следствия, полтора года должностные лица муниципального предприятия Сочи в нарушение порядка обращения с коммунальными отходами заключали договоры с подконтрольной им компанией-оператором по транспортировке и утилизации бытового мусора.

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После чего по представленным частной организацией поддельным документам о сдаче коммунальных отходов якобы на полигоны депонирования, с соблюдением установленных требований по обезвреживанию и захоронению вывезенного мусора, на счет компании поступали деньги, которые злоумышленники распределяли между собой и распоряжались по своему усмотрению.

Фактически коммунальные отходы без соответствующей специальной обработки вывозились на близлежащие полигоны, не имеющие лицензии на прием и захоронение бытового мусора.

Двоих обвиняемых заключили под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде, а один - под домашним арестом.

Уголовное дело направили в суд Центрального района Сочи. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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