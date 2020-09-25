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25.09.2020 18:04
Рубрика: Общество

В Роспатент в связи с пандемией COVID-19 подано 300 заявок на изобретение

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Роспатент принял к рассмотрению около 300 заявок на изобретения, связанных с преодолением последствий пандемии коронавируса. По 58 из них уже выданы патенты на изобретения. Об этом "Российской газете" сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Ковидных заявок очень много. Это заявки на лекарственные препараты, на тест-системы, на вакцины, на дезинфицирующие средства и на медицинские разработки, совершенствующие изделия. Например, на аппараты ИВЛ, или на маски поданы такие заявки, - рассказал глава Роспатента. - Конечно, наибольшее значение сейчас имеют вакцины и лекарственные препараты. Тест-системы уже созданы, отработаны, они будут совершенствоваться по качеству, по скорости определения. Сейчас уже запатентованы и вакцины, известная "Спутник V", запатентовано несколько видов лекарств.

В числе запатентованных лекарственных препаратов Григорий Ивлиев назвал уже поступивший в продажу авифавир, а также лейтрагин, созданный на базе даларгина. Лейтрагин имеет комбинированное действие. Он может применяться для профилактики, лечения и предупреждения вредных последствий, связанных с коронавирусом.

- Всего в Роспатент поступило около 300 заявок на изобретение, связанных с преодолением последствий коронавируса, 58 патентов мы уже выдали, - уточнил Григорий Ивлиев. - Двум десяткам заявок мы отказали, остальные в работе.

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