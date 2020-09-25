Завершилась первая смена проекта "Волонтеры наследия. Херсонес 2020"

Новости

Путин встретится с Жээнбековым в Сочи 12:35
Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт 12:33
В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 12:06
Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали 11:47
На западе столицы ограничат движение транспорта 11:45
Названы самые востребованные профессии в Москве 11:35
Путин поздравил лидера Южной Кореи 11:31
В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу 11:27
Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте 11:22
В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей 11:21
Комиссия ГД направила обращение в Бундестаг по ситуации с Навальным 11:14
В Великобритании отмечено рекордное число заболевших COVID-19 11:11
В Совфеде предложили повысить налог для компаний с доходом от 50 млн рублей 11:09
На Савеловском вокзале в Москве изменится расписание поездов 11:08
Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду 10:52
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды 10:51
В столице открыли голосование по монорельсу 10:50
Госдуме предложили удешевить строительство таунхаусов 10:43
В Госдуме предложили регистрировать детей в соцсетях с разрешения взрослых 10:40
Синоптики пообещали по-летнему теплые выходные в Москве 10:34
Ученые научили мобильные телефоны диагностике болезни Паркинсона 10:33
Пуск ракеты подлодкой "Колпино" показали на видео 10:32
Утвержден список регионов, которым помогут с выплатами на третьего ребенка 10:23
Объемы производства лекарств, машин и пищевой продукции выросли в Москве 10:16
СМИ: Россия предложит Перу свои самолеты вместо украинских Ан-178 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
25.09.2020 11:32

Завершилась первая смена проекта "Волонтеры наследия. Херсонес 2020"

Благодаря поддержке министерства культуры РФ, Патриаршего совета по культуре и Херонеса Таврического при участии Общественной палаты РФ на протяжении 12 дней волонтеры со всей страны участвовали в археологических раскопках, а также помогали в благоустройстве территории древней хоры Херсонеса.
Фото: Мария Орлова/ РГ Фото: Мария Орлова/ РГ
Фото: Мария Орлова/ РГ

Основная цель проекта - помочь Херсонесу Таврическому - музею под открытым небом, значение которого для российской истории уникально. Здесь в корсунской купели разрозненные племена Древней Руси обрели тот единый духовный и ценностный стержень, который превратил их в единый народ, дал основу для успешного национального и государственного развития.

Добровольцам из Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Чебоксар, Москвы удалось не только прикоснуться к уникальным профессиям реставратора, археолога, художника и ландшафтного дизайнера, но и познакомиться с историей Крымского полуострова.

- Мы постарались сделать пребывание ребят в лагере максимально комфортным: библиотека под открытым небом, летний кинотеатр, мастер-классы и практические мероприятия - все для того, чтобы после тяжелого рабочего дня они могли почувствовать себя как дома, - сообщил председатель совета фонда "Моя история" Иван Есин.

За почти две недели участники первой сессии помогли в раскопках античной дороги, которая является одним из значимых археологических свидетельств этого периода на территории нынешнего Севастополя.

- За этот небольшой отрезок времени ребятам удалость раскопать обширный пласт древней дороги, и даже сделать первые находки. Одна из них связана с историей раннего Севастополя. Под стеной ограды мы нашли небольшое серебряное колечко, которое сейчас находится в наших реставрационных мастерских, - сообщила руководитель раскопок Виктория Нессель.

Она отметила, что работы на этом участке археологических раскопок начались еще в июне, и помощь ребят оказалась как никогда кстати.

- Прокопав до скалы мы можем оценить систему постройки античной дороги, продолжает Виктория Нессель. - Древние строители снивелировали поверхность таким образом, чтобы повозка могла беспрепятственно и спокойно ехать. На скалу насыпали слой земли, затем поверх этого слоя укладывали крупные бутовые камни. Известно, что к этой дороге примыкали стены древних виноградников.

У многих участников практической сессии осуществилась давняя мечта. Археология казалась добровольцам чем-то недосягаемым, но после проведенного в Севастополе времени многие хотят связать свою жизнь с этой непростой, но увлекательной профессией.

- Я с детства мечтала стать археологом и спустя 10 лет моей мечте суждено было исполниться, - призналась одна из участниц полевых работ. - Спасибо организаторам проекта за предоставленную возможность, и надеюсь, что еще не раз смогу приехать в качестве волонтера на крымский полуостров.

Отметим, что участникам практических волонтерских сессий обеспечено проживание на археологической базе музея, проезд до места проведения мероприятия и трехразовое

питание. А в свободное от работы время для добровольцев организованы образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей смены.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
ЦУМ оштрафован более, чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку"
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса