Завершилась первая смена проекта "Волонтеры наследия. Херсонес 2020"

Благодаря поддержке министерства культуры РФ, Патриаршего совета по культуре и Херонеса Таврического при участии Общественной палаты РФ на протяжении 12 дней волонтеры со всей страны участвовали в археологических раскопках, а также помогали в благоустройстве территории древней хоры Херсонеса.

Основная цель проекта - помочь Херсонесу Таврическому - музею под открытым небом, значение которого для российской истории уникально. Здесь в корсунской купели разрозненные племена Древней Руси обрели тот единый духовный и ценностный стержень, который превратил их в единый народ, дал основу для успешного национального и государственного развития.

Добровольцам из Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Чебоксар, Москвы удалось не только прикоснуться к уникальным профессиям реставратора, археолога, художника и ландшафтного дизайнера, но и познакомиться с историей Крымского полуострова.

- Мы постарались сделать пребывание ребят в лагере максимально комфортным: библиотека под открытым небом, летний кинотеатр, мастер-классы и практические мероприятия - все для того, чтобы после тяжелого рабочего дня они могли почувствовать себя как дома, - сообщил председатель совета фонда "Моя история" Иван Есин.

За почти две недели участники первой сессии помогли в раскопках античной дороги, которая является одним из значимых археологических свидетельств этого периода на территории нынешнего Севастополя.

- За этот небольшой отрезок времени ребятам удалость раскопать обширный пласт древней дороги, и даже сделать первые находки. Одна из них связана с историей раннего Севастополя. Под стеной ограды мы нашли небольшое серебряное колечко, которое сейчас находится в наших реставрационных мастерских, - сообщила руководитель раскопок Виктория Нессель.

Она отметила, что работы на этом участке археологических раскопок начались еще в июне, и помощь ребят оказалась как никогда кстати.

- Прокопав до скалы мы можем оценить систему постройки античной дороги, продолжает Виктория Нессель. - Древние строители снивелировали поверхность таким образом, чтобы повозка могла беспрепятственно и спокойно ехать. На скалу насыпали слой земли, затем поверх этого слоя укладывали крупные бутовые камни. Известно, что к этой дороге примыкали стены древних виноградников.

У многих участников практической сессии осуществилась давняя мечта. Археология казалась добровольцам чем-то недосягаемым, но после проведенного в Севастополе времени многие хотят связать свою жизнь с этой непростой, но увлекательной профессией.

- Я с детства мечтала стать археологом и спустя 10 лет моей мечте суждено было исполниться, - призналась одна из участниц полевых работ. - Спасибо организаторам проекта за предоставленную возможность, и надеюсь, что еще не раз смогу приехать в качестве волонтера на крымский полуостров.

Отметим, что участникам практических волонтерских сессий обеспечено проживание на археологической базе музея, проезд до места проведения мероприятия и трехразовое

питание. А в свободное от работы время для добровольцев организованы образовательные и дискуссионные площадки, выступления и мастер-классы экспертов и гостей смены.