Жителю Сочи дали срок за нарколабораторию в съемной квартире

Жителю Сочи 1989 года рождения, организовавшему нарколабораторию в съемной квартире, огласили приговор по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 327, части 2 статьи 228.3, части 5 статьи 228.1 УК РФ (использование поддельного водительского удостоверения, незаконное хранение без цели сбыта прекурсора наркотического средства в особо крупном размере и незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Из приговора суда следует, что в октябре 2017 года подсудимый арендовал в Сочи жилое помещение под лабораторию по производству наркотического средства мефедрона. Необходимое химическое оборудование он приобрел через интернет и установил его на кухне. Чтобы скрыть свою личность, для покупки оборудования подсудимый воспользовался вымышленным именем, указанным в заранее приобретенном им поддельном водительском удостоверении.

При помощи купленного оборудования и лабораторной посуды мужчина произвел химический синтез наркотического средства общей массой более 500 граммов. Полученный наркотик он расфасовал в четыре полимерных пакета.

Кроме того, в помещении, приспособленном под лабораторию, были обнаружены и изъяты две стеклянные колбы с порошкообразным веществом белого цвета общей массой более килограмма, содержащее в своем составе прекурсор наркотического средства.

Обвиняемый частично признал вину, настаивая на том, что изготовил наркотик для собственного употребления.

Подсудимого приговорили к 15,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.