Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте

Офтальмологи Челябинской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию на сетчатке, более трех часов работая в полной темноте. Этого потребовал редкий дефект центральной части глазного дна - макулярной зоны, который у детей почти не встречается, сообщили в медицинском учреждении.

- Острота зрения одного глаза при поступлении у ребенка была крайне низкая - он реагировал только на свет и движение предметов непосредственно перед лицом, - рассказала офтальмолог Анна Караваева. - Операция проводилась под общим наркозом и длилась около трех часов. Большая часть манипуляций проводилась в темноте, а "подсвечивалось" глазное яблоко изнутри при помощи микрохирургического световода. С операцией блестяще справился заведующий отделением офтальмологии Андрей Кузнецов.

Как пояснили в ЧОДКБ, для устранения дефекта сетчатки специальными троакарами прокалывается белая оболочка глаза, в проколы устанавливаются миниатюрные порты, через которые хирург, как по тоннелям внедряет инструмент, что позволяет обойтись без дополнительной травматизации. При помощи высокотехнологичного комбайна в полость глаза постоянно подается стерильный раствор, содержащий микроэлементы, под нужным для каждого конкретного пациента давлением. Кроме того, инструмент настолько мал, что его детали возможно увидеть только под увеличением операционного микроскопа.

Опыта проведения подобных операций у детей еще нет. Приходилось рассчитывать только на "золотые руки" хирурга и операционной бригады. После нескольких недель реабилитации и профилактики бактериального воспаления и отслойки сетчатки стало понятно, что зрение восстанавливается. У "больного" глаза появилось предметное зрение, в том числе и правильное цветовосприятие. А в клинике получили бесценный опыт в лечении детей с подобной патологией, отметили в медучреждении.