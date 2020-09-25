Челябинский губернатор потребовал ускорить подачу тепла

Глава Челябинской области Алексей Текслер высказал недовольство темпами подключения к теплу учреждений социальной сферы, детских садов и школ. На исправление ситуации главам отстающих территорий отпущено три дня, сообщил чиновник в своем Instagram.

- На прошлой неделе поручил обеспечить теплом социальные объекты. Сегодня проверил. Не все главы меня услышали, - написал Алексей Текслер. - До сих пор меньше трети объектов подключены в Карталинском и Агаповском районах. Есть также проблемы в Красноармейском и Ашинском. Срок на исправление ситуации дал до понедельника. Иначе поговорим по-другому.

По словам губернатора, некоторые муниципалитеты уже подают тепло в жилые дома. Он предложил последовать их примеру всем остальным.

"Считаю, не нужно ждать резкого похолодания и постепенно начинать отопительный сезон везде", отметил глава региона.

Между тем, в самом Челябинске подключать к теплу жилые дома власти пока не торопятся. Как пояснил в начале недели вице-мэр Александр Астахов, пока среднесуточная температура воздуха не опустится ниже нормативных восьми градусов по Цельсию, отопительный сезон в городе решено не открывать.