На Ямале столкнулись баржа с топливом и теплоход

На протоке Хаманельская Обь в Ямальском районе столкнулись два судна.

Происшествие с участием нефтеналивной баржи и теплохода, сообщает Уральская транспортная прокуратура, случилось на 72 километре реки.

"Груженая дизельным топливом баржа получила пробоину. По данным на ткущее время, никто в результате аварии не пострадал, розлива нефтепродуктов также не произошло", - передает пресс-служба надзорного ведомства.

Новоуренгойская транспортная прокуратура по факту инцидента проводит проверку соблюдения законодательства в области безопасности судоходства.