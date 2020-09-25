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25.09.2020 14:55
Рубрика: Власть

Новоизбранный депутатский корпус Ямала открыл осеннюю сессию

Текст: Иван Ман
24 сентября стал стартовым днем для Законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва. Состав депутатского корпуса обновлен наполовину, но незыблемым остался принцип преемственности. Он выражается как в целевых установках деятельности народных избранников, так и в раскладе по политическим партиям.
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Весенняя сессия парламента арктического региона проходила из-за коронавируса онлайн посредством телекоммуникационных инструментов. И вот впервые за долгое время депутаты встретились офлайн, чему были весьма рады. Как и пришедший к ним губернатор Дмитрий Артюхов, поблагодаривший Собрание предыдущего созыва за эффективную и слаженную работу в решении социально-экономических задач, в том числе в напряженные месяцы противостояния инфекции. Глава автономного округа привел в пример оперативность исполнения поручения президента России по поддержке семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, отметив: процесс организации выплат занял в среднем по стране несколько месяцев, а на Ямале - всего три недели.

- У вновь избранных депутатов есть огромный опыт в разных сферах - образовании, медицине, муниципальном управлении. Уверен, вместе мы достигнем желаемого результата в решении задачи поступательного развития нашего региона, обеспечения благополучия его жителей, - сказал Дмитрий Артюхов.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
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Напомним, что в состав ямальского парламента вошло 22 депутатов. Как и прежде, подавляющее большинство голосов избирателей получили представители "Единой России". У них 18 мандатов. Еще два у ЛДПР, по одному - у "Справедливой России" и у КПРФ. Самая многочисленная фракция предложила вновь доверить пост председателя Заксобрания Сергею Ямкину, и коллеги избрали его единогласно. Он заверил, что готов работать в тесном взаимодействии с правительством округа, поддерживать связь с экспертным сообществом и институтами гражданского общества. В повестке осенней сессии - рассмотрение проекта бюджета ЯНАО, мер поддержки налогоплательщиков, получивших статус резидента Арктической зоны РФ, расширение пакета помощи многодетным семьям, дальнейшее содействие институту материнства и детства.

Структура окружного парламента не изменилась. В нем пять профильных комитетов. Комитет по экономической политике, бюджету и финансам возглавил Виктор Казарин. По экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству - Алексей Ситников. По социальной политике - Надежда Гудкова. По государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям - Наталия Фиголь. По развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера - Эдуард Яунгад. Первым заместителем спикера избран Алексей Ситников, а заместителями - Наталия Фиголь и Виктор Казарин, который также возглавил фракцию единороссов. Руководителями фракций либерал-демократов, "справедливороссов" и коммунистов стали соответственно Денис Садовников, Максим Лазарев и Елена Кукушкина.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

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