Новоизбранный депутатский корпус Ямала открыл осеннюю сессию

24 сентября стал стартовым днем для Законодательного Собрания ЯНАО седьмого созыва. Состав депутатского корпуса обновлен наполовину, но незыблемым остался принцип преемственности. Он выражается как в целевых установках деятельности народных избранников, так и в раскладе по политическим партиям.

Весенняя сессия парламента арктического региона проходила из-за коронавируса онлайн посредством телекоммуникационных инструментов. И вот впервые за долгое время депутаты встретились офлайн, чему были весьма рады. Как и пришедший к ним губернатор Дмитрий Артюхов, поблагодаривший Собрание предыдущего созыва за эффективную и слаженную работу в решении социально-экономических задач, в том числе в напряженные месяцы противостояния инфекции. Глава автономного округа привел в пример оперативность исполнения поручения президента России по поддержке семей с детьми в возрасте от трех до семи лет, отметив: процесс организации выплат занял в среднем по стране несколько месяцев, а на Ямале - всего три недели.

- У вновь избранных депутатов есть огромный опыт в разных сферах - образовании, медицине, муниципальном управлении. Уверен, вместе мы достигнем желаемого результата в решении задачи поступательного развития нашего региона, обеспечения благополучия его жителей, - сказал Дмитрий Артюхов.

Напомним, что в состав ямальского парламента вошло 22 депутатов. Как и прежде, подавляющее большинство голосов избирателей получили представители "Единой России". У них 18 мандатов. Еще два у ЛДПР, по одному - у "Справедливой России" и у КПРФ. Самая многочисленная фракция предложила вновь доверить пост председателя Заксобрания Сергею Ямкину, и коллеги избрали его единогласно. Он заверил, что готов работать в тесном взаимодействии с правительством округа, поддерживать связь с экспертным сообществом и институтами гражданского общества. В повестке осенней сессии - рассмотрение проекта бюджета ЯНАО, мер поддержки налогоплательщиков, получивших статус резидента Арктической зоны РФ, расширение пакета помощи многодетным семьям, дальнейшее содействие институту материнства и детства.

Структура окружного парламента не изменилась. В нем пять профильных комитетов. Комитет по экономической политике, бюджету и финансам возглавил Виктор Казарин. По экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству - Алексей Ситников. По социальной политике - Надежда Гудкова. По государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям - Наталия Фиголь. По развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера - Эдуард Яунгад. Первым заместителем спикера избран Алексей Ситников, а заместителями - Наталия Фиголь и Виктор Казарин, который также возглавил фракцию единороссов. Руководителями фракций либерал-демократов, "справедливороссов" и коммунистов стали соответственно Денис Садовников, Максим Лазарев и Елена Кукушкина.