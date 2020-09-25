Сергей Муратов стал сенатором от Курганской области

Депутаты Курганской областной думы назначили своим представителем в Совете Федерации предпринимателя Сергея Муратова, Он заменит в СФ Сергея Лисовского, сообщает сайт регионального парламента.

"Парламентарии тайным голосованием единогласно наделили полномочиями сенатора РФ Сергея Муратова. Теперь он будет представлять интересы жителей Курганской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ предстоящие 5 лет", - говорится в сообщении.

Муратов родился в 1964 году в городе Щучье Курганской области, имеет высшее образование и степень кандидата экономических наук.

Согласно биографии на сайте облдумы, он "в настоящее время возглавляет ряд промышленных предприятий в городе Кургане", а также занимается благотворительной деятельностью. Был депутатом Курганской областной Думы прошлого созыва, занимал пост заместителя председателя комитета по экономической политике. На протяжении ряда лет возглавляет региональное отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей, входит в состав Общественной палаты Курганской области. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Теперь Муратову перейдет сенаторский мандат Сергея Лисовского, первого зампреда комитета СФ по аграрно-продовольственной политике. Он представлял Курганскую областную думу в верхней палате федерального парламента с 2004 года.