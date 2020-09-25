Тюменский регион сформирует единый нефтепромышленный кластер

Подписанием важных документов и анонсированием перспективных проектов завершился XI Тюменский нефтегазовый форум. Гостями и участниками мероприятий на 35 площадках, организованных в его рамках, стали около восьми тысяч человек из многих стран мира, причем большинство сделали это в виртуальном формате.

Тюменская область на правах принимающей стороны не упустила возможность заключить соглашения о сотрудничестве с отраслевыми корпорациями, так сказать, ухватила билет в будущее. Не случайно губернатор Александр Моор отметил, что после каждого форума неизменно растет число предложений от заходящих в регион лидеров рынка.

- В 2017-м году объем заказов составлял 65 миллиардов рублей, в 2019-м - уже 102 миллиарда, - подчеркнул он.

Итак, в ближайшие пять лет Тюменская область будет тесно работать с ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "СОКАР Энергоресурс" и ООО "Цифра" по научно-техническому, промышленному, природоохранному, образовательному и волонтерскому направлениям. Эти компании войдут в создаваемый на территории Западной Сибири единый нефтепромышленный кластер, в котором уже сейчас около 30 участников. Инициатором проекта наряду с областным правительством стала "Газпром нефть".

Директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов добавил, что были подписаны соглашения и с двумя иностранными компаниями (Schlumberger - АО "ТОЭЗГП" и Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems - ООО "Бентек"). Еще несколько договоров в настоящее время обсуждаются. Потенциальными партнерами называют компании из Техаса. Чиновники ожидают, что к концу 2022 года в регионе будет сотня новых резидентов кластера: они привлекут инвестиции в объеме 100 миллиардов рублей и создадут более 30 тысяч рабочих мест.

Под будущий промышленный технопарк с научными лабораториями и центрами коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием отдадут площади комбината ДСК 500, а это 130 тысяч квадратных метров внутри бывшего завода и 17 гектаров рядом с ним.

На форуме заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов объявил, что с сентября текущего года запустят новый инструмент поддержки машиностроения для нефтегазовой отрасли - лизинговые субсидии.

- Их применение позволит до 30 процентов снизить стоимость предмета лизинга, авансовый платеж, что простимулирует спрос на оборудование отечественного "Нефтегазмаша". Мы предусмотрели солидное финансирование и призываем компании поучаствовать в отборе, - заявил представитель министерства.

На прошедшем на форуме конкурсе "Нейронефть" молодежные команды со всей России презентовали программы по анализу и прогнозированию курса нефти марки Brent к американскому доллару. Так вот, через год резких падений и взлетов нефтяного ценника, по мнению участников хакатона, не ожидается, а стоить баррель будет 44-58 долларов. Победителем первого тура "Нейронефти" признали тюменскую команду Blockchain Industrial Alliance, которая успешно представила свои разработки на очной защите.