Тюменский регион сформирует единый нефтепромышленный кластер

Новости

Путин встретится с Жээнбековым в Сочи 12:35
Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт 12:33
В Сербии во время тренировочного полета разбился МиГ-21 12:06
Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали 11:47
На западе столицы ограничат движение транспорта 11:45
Названы самые востребованные профессии в Москве 11:35
Путин поздравил лидера Южной Кореи 11:31
В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу 11:27
Челябинские врачи провели операцию на глазах ребенка в темноте 11:22
В столице за раскраску метровагонов задержаны двое молодых людей 11:21
Комиссия ГД направила обращение в Бундестаг по ситуации с Навальным 11:14
В Великобритании отмечено рекордное число заболевших COVID-19 11:11
В Совфеде предложили повысить налог для компаний с доходом от 50 млн рублей 11:09
На Савеловском вокзале в Москве изменится расписание поездов 11:08
Ситуация с коронавирусом в Москве соответствует мировому тренду 10:52
В Крыму построят уникальную в России установку опреснения воды 10:51
В столице открыли голосование по монорельсу 10:50
Госдуме предложили удешевить строительство таунхаусов 10:43
В Госдуме предложили регистрировать детей в соцсетях с разрешения взрослых 10:40
Синоптики пообещали по-летнему теплые выходные в Москве 10:34
Ученые научили мобильные телефоны диагностике болезни Паркинсона 10:33
Пуск ракеты подлодкой "Колпино" показали на видео 10:32
Утвержден список регионов, которым помогут с выплатами на третьего ребенка 10:23
Объемы производства лекарств, машин и пищевой продукции выросли в Москве 10:16
СМИ: Россия предложит Перу свои самолеты вместо украинских Ан-178 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
25.09.2020 12:05
Рубрика: Власть

Тюменский регион сформирует единый нефтепромышленный кластер

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Подписанием важных документов и анонсированием перспективных проектов завершился XI Тюменский нефтегазовый форум. Гостями и участниками мероприятий на 35 площадках, организованных в его рамках, стали около восьми тысяч человек из многих стран мира, причем большинство сделали это в виртуальном формате.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Тюменская область на правах принимающей стороны не упустила возможность заключить соглашения о сотрудничестве с отраслевыми корпорациями, так сказать, ухватила билет в будущее. Не случайно губернатор Александр Моор отметил, что после каждого форума неизменно растет число предложений от заходящих в регион лидеров рынка.

- В 2017-м году объем заказов составлял 65 миллиардов рублей, в 2019-м - уже 102 миллиарда, - подчеркнул он.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
На нефтегазовом форуме в Тюмени спрогнозируют цены на черное золото

Итак, в ближайшие пять лет Тюменская область будет тесно работать с ПАО "СИБУР Холдинг", ООО "СОКАР Энергоресурс" и ООО "Цифра" по научно-техническому, промышленному, природоохранному, образовательному и волонтерскому направлениям. Эти компании войдут в создаваемый на территории Западной Сибири единый нефтепромышленный кластер, в котором уже сейчас около 30 участников. Инициатором проекта наряду с областным правительством стала "Газпром нефть".

Директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов добавил, что были подписаны соглашения и с двумя иностранными компаниями (Schlumberger - АО "ТОЭЗГП" и Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems - ООО "Бентек"). Еще несколько договоров в настоящее время обсуждаются. Потенциальными партнерами называют компании из Техаса. Чиновники ожидают, что к концу 2022 года в регионе будет сотня новых резидентов кластера: они привлекут инвестиции в объеме 100 миллиардов рублей и создадут более 30 тысяч рабочих мест.

Под будущий промышленный технопарк с научными лабораториями и центрами коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием отдадут площади комбината ДСК 500, а это 130 тысяч квадратных метров внутри бывшего завода и 17 гектаров рядом с ним.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В экономику Тюменской области вложится геологоразведочная компания

На форуме заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов объявил, что с сентября текущего года запустят новый инструмент поддержки машиностроения для нефтегазовой отрасли - лизинговые субсидии.

- Их применение позволит до 30 процентов снизить стоимость предмета лизинга, авансовый платеж, что простимулирует спрос на оборудование отечественного "Нефтегазмаша". Мы предусмотрели солидное финансирование и призываем компании поучаствовать в отборе, - заявил представитель министерства.

На прошедшем на форуме конкурсе "Нейронефть" молодежные команды со всей России презентовали программы по анализу и прогнозированию курса нефти марки Brent к американскому доллару. Так вот, через год резких падений и взлетов нефтяного ценника, по мнению участников хакатона, не ожидается, а стоить баррель будет 44-58 долларов. Победителем первого тура "Нейронефти" признали тюменскую команду Blockchain Industrial Alliance, которая успешно представила свои разработки на очной защите.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей
ЦУМ оштрафован более, чем на 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку"
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Путин на Генассамблее ООН: Действовать сообща и опираться на принципы международного права
Какие проблемы в российской адвокатуре выявил суд над Ефремовым