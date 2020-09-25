Ученые придумали, как снизить выбросы при выплавке чугуна и стали

После двух лет совместных исследований ученые физического факультета ЧелГУ и их коллеги из Центрального южного университета Китая сообщили о разработке новой технологии получения железа из руды с добавлением лигнина - древесных отходов. Международный научный проект профинансировал Российский фонд фундаментальных исследований, рассказали в университете.

- Благодаря высокому содержанию углерода и небольшого количества примесей, а также хорошей реакционной способности, лигнин может частично или полностью заменить уголь и кокс, используемый сегодня металлургами, - пояснил руководитель проекта, доцент кафедры радиофизики и электроники ЧелГУ Антон Анзулевич. - Наше исследование предлагает новый метод производства качественных металлизированных пеллетов для выплавки стали после самовосстановления под воздействием СВЧ железорудных композиционных гранул с лигнином.

Китайские ученые в основном проводили экспериментальные исследования. В ЧелГУ сосредоточена сильная теоретическая база, поэтому здесь занимались расчетами, а также рентгеновским и структурным анализом образцов изготовленных гранул.

Специалисты считают, что новая технология позволит снизить себестоимость чугуна и стали, при этом повысить его качество и сократить выбросы на металлургическом производстве. Стороны намерены продолжить исследования в 2021 году.

Сейчас рассматривается еще одна совместная заявка на международный грант, отметили в вузе.