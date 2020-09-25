В Духовной столице Урала после реконструкции открыли главную площадь

В старинном Верхотурье, которое называют духовной столицей Урала, сегодня после масштабной реконструкции открылась центральная площадь.

"Сердце" города обновляли два года. В дело пошли средства федерального и областного бюджетов - в общей сложности 196 миллионов рублей (из них 54 миллиона - это грант за победу в конкурсе проектов комфортной городской среды).

До реконструкции большая часть площади была фактически заброшенной, летом зарастала травой. Сейчас это современное общественное пространство, разделенное на несколько зон - со скамейками, цветниками, игровыми и спортивными комплексами, смотровыми площадками.

В свое время именно за площадь, как место, которое требует реконструкции в первую очередь, проголосовали сами верхотурцы: центральная часть города является своеобразным его брендом, здесь проходят все православные и светские праздники. "Символично, что открыта площадь в день принесения мощей праведного Симеона Верхотурского, который почитается как небесный покровитель уральской земли", - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Проект был разработан в результате консультаций с жителями города. Все вы принимали участие в обсуждении. Самое главное, чтобы то, что мы получаем в действительности, совпадало с тем, как мы это представляли. Мне кажется, здесь все получилось достаточно хорошо. Четко сработали региональные власти, муниципальные власти: защитили проект на федеральном уровне, получили финансирование и провели строительные работы", - отметил приехавший на открытие министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.