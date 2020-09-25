В Курганской области нашли 400 брошенных домов, купленных на маткапитал

Сотрудники регионального департамента имущественных и земельных отношений и органов местного самоуправления нашли в Курганской области 413 брошенных жилых домов, приобретенных на средства материнского капитала, изначально непригодных для проживания, сообщает пресс-служба губернатора.

Вопиющие факты с признаками обналичивания маткапитала вскрылись во время проверки бесхозяйных жилых домов с целью упорядочить вопросы собственности на них. Материалы проверки переданы в региональное Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России, информация направлена в Пенсионный фонд РФ.

- Мы попросили компетентные структуры рассмотреть представленные материалы и дать оценку выявленным фактам, - пояснила директор департамента Яна Юрина. - Государство тратит огромные деньги на материнский капитал. Недопустимо, когда бюджет страны, предназначенный детям, уходит в руки мошенников.

Напомним, использование материнского капитала строго регламентировано. Субсидию можно потратить только на оплату образования для детей, улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты семьями с невысоким доходом, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года. При этом жилье должно соответствовать критериям безопасности для детей. Материнский капитал нельзя обналичить, поменять или продать. За нарушение мама может, как минимум, лишиться капитала, а, как максимум, получить штраф или срок за мошенничество.