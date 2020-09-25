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25.09.2020 17:29
Рубрика: Экономика

Россия возобновит авиасообщение с Чехией в октябре

Текст: Светлана Ментюкова

Авиакомпания Czech Airlines возобновит рейсы по маршруту Прага - Москва - Прага с воскресенья 4 октября 2020 года. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Фото: iStock
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"Рейсы № ОК894/5 будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям", - говорится в сообщении. О старте продаж авиабилет в обоих направлениях сообщается на главной странице сайта Czech Airlines.

При этом в своем сообщении авиакомпания напоминает, что въезд иностранных граждан в РФ по-прежнему ограничен. В сообщении перевозчика приводится ссылка на страницу МИД РФ, где перечисляются категории граждан, которым разрешен въезд в Россию. "Убедитесь, что вы соответствуете всем требованиями для въезда в РФ", - подчеркивается в сообщении.

Для въезда в Чехию пока действуют такие же ограничения, как для большинства других европейских государств. Необходимы ПЦР-тесты на коронавирус, въехать в страну можно с целью лечения, к родственникам, на длительную учебу или при наличии ВНЖ. В свою очередь в Черногорию, которая не входит в ЕС, можно приезжать беспрепятственно.

Российская сторона пока официально не заявляла о возобновлении авиасообщения с Чехией. Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к дирекции международного аэропорта Праги, сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" планирует возобновить полеты из Москвы в Прагу с 1 октября. Уточнив, что они будут осуществляться по средам и воскресеньям. По словам источника, разрешение для "Аэрофлота" пока выдано на две недели. Полеты запланированы на 1, 3, 8 и 10 октября.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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