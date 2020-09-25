Росаккредитация объяснила, как выбрать компанию для поверки счетчиков

Росаккредитация рекомендует россиянам проверять аккредитацию компаний перед поверкой бытовых счетчиков.

Напомним ,что 24 сентября вступила в силу новая редакция закона "Об обеспечении единства измерений", устанавливающая новые требования к результатам поверки бытовых счетчиков. Теперь юридическую силу имеет только электронная запись в едином реестре Росстандарта. А бумажные свидетельства будут выдаваться лишь если сам владелец счетчиков попросит. Вносить же данные о поверке бытовых счетчиков могут только аккредитованные в национальной системе аккредитации лица.

Узнать, какие компании аккредитованы на право проведения поверки счетчиков и внесения данных в единый реестр Росстандарта можно в реестре аккредитованных лиц на сайте Росаккредитации. Это поможет не попасть на удочку мошенников.

Для проверки аккредитованного лица потребителю нужно запросить у компании, которая будет делать поверку, точное наименование и (или) ее ИНН. Имея эти данные, любой человек может зайти в открытый реестр на сайте Росаккредитации.

После ввода данных в поля "наименование компании" и (или) "ИНН" при наличии аккредитации у компании появится информация об аккредитованном лице. Далее следует обратить внимание на статус аккредитации (пиктограмма зеленого цвета - действует, желтого - приостановлена, красного - прекращена). После проведения поверки потребитель также может проверить запись о поверке в едином реестре Росстандарта.