Роскомнадзор внес сайт криптобиржи Binance в реестр запрещённых в РФ

Сайт одной из крупнейших по объему торгов бирж криптовалюты Binance внесен в список запрещенных в России ресурсов на основании решения суда. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

"Страница внесена в Единый реестр запрещенной информации по решению суда, основанном на требованиях Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации",- говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ранее 25 сентября Binance на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что накануне получила уведомление о внесении binance.com в реестр сайтов с запрещенной в РФ информации. В Binance тогда добавили, что продолжают предоставлять услуги российским пользователям в полном объеме и что "средства клиентов находятся в безопасности".