Росрыболовство: Зарплаты рыбаков уступают только финансистам и нефтяникам

Средняя заработная плата в рыбной отрасли за первое полугодие 2020 году составила 90,9 тыс. рублей и уступает только зарплатам в финансовом секторе и секторе добычи полезных ископаемых, заявил в ходе итоговой коллегии Росрыболовства глава ведомства Илья Шестаков.

По его словам, прибыль предприятий и организаций рыбохозяйственной отрасли в прошлом году выросла более чем на 30% и составила 136 млрд рублей.

"Это солидный показатель, свидетельствующий о высокой маржинальности большинства предприятий", - считает Шестаков.

Также за последние три года предприятия рыбной отрасли увеличили налоговые отчисления на 40,3% - до 37,45 млрд рублей. Илья Шестаков напомнил, что еще пять лет назад ежегодный объем налоговых поступлений был сравним с бюджетом ведомства: около 13 млрд рублей. Таким образом, за последние пять лет он увеличился почти в три раза.

Однако в этом году на финансовых показателях предприятий отрасли сказывается пандемия коронавируса. При продолжающемся росте оборота, который в первом полугодии 2020 года составил 8,5% (или 181,1 млрд рублей), сальдированный финансовый результат предприятий начал снижаться, сообщил Илья Шестаков.

"Это является серьезным фактором, учитывая трудно прогнозируемую реакцию внешнего рынка", - считает глава Росрыболовства.