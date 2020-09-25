Рубль может еще сильнее просесть из-за движения доллара на рынке

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, специально для "Российской газеты":

- Рубль в эти дни сносит строго по течению, и что примечательно, в русле, которое задает движениям российской валюты достаточно сумбурная картина на внешних рынках, впрямую с Россией вообще никак не связанная.

Однако доллару именно в этом вот внешнем для нас мире пришлось на время "вспомнить" о своей роли защитного актива, которую он традиционно выполняет, когда на биржах качка.

Американский Уолл-Стрит и фондовые площадки Европы весь сентябрь ведут себя крайне нервно, так что акции многих ведущих мировых корпораций, хотя и совершают периодически всплески наверх, по сумме всех телодвижений теряют часть набранной за лето цены. Список громких имен с перегретой и потому теперь слегка просевшей капитализацией включает прежде всего "бигтехи", в числе которых Google и Amazon, Apple и Facebook.

Поводов для совсем уж мощной распродажи их бумаг, пожалуй, нет. Однако для инвесторов в каждую из перечисленных компаний нашелся какой-то собственный повод, наводящий держателей активов на мысль об их излишне завышенной в моменте стоимости, о необходимости переоценки и корректировки.

Одним компаниям ставят палки в колеса национальные регуляторы, раз за разом изучая обвинения в монополизации рекламного пространства, а другие не оправдывают преждевременно возложенных толпой ожиданий, как произошло с Tesla. Когда создатель всемирно известной компании-производителя электромобилей Илон Маск обрисовал планы по созданию ожидаемой многими более бюджетной машины за $25 тыс, но выяснилось, что она появится в серийном производстве не раньше 2023 года, и бешено росшие весь август акции Tesla на этой неделе теряли в цене свыше 20%.

Впрочем, уже в четверг Tesla вновь подорожала в Америке почти на 5%, и другие технологические гиганты тоже прибавили накануне в стоимости от 1% до 1,5%.

Данные факты говорят в пользу выводов, что инвесторы все же не бегут массово с рынка, но все же часть капиталов в моменты сомнений они переводят из ценных бумаг все-таки в "кэш", то есть в наличность. А эту наличность размещают обычно в казначейские облигации именно США, и в меньшей степени Европы. Именно поэтому с начала сентября курс евро к доллару просел с 1.20 до 1.1625 на "дне" четверга, и львиная часть снижения произошла именно на этой неделе.

Страдают на этой неделе по отношению к доллару и валюты Канады, Австралии, Китая откуда часть капиталов тоже перетекла в американские казначейки, а особенно фунт, подкошенный еще и дополнительными мерами британского правительства ради более строгого соблюдения жителями туманного Альбиона социальной дистанции из-за роста числа выявленных носителей COVID-19.

Собственно, именно на инерции этого глобального движения доллара, американская валюта и продолжает дорожать в России.

Курс доллара у нас поднялся буквально за несколько дней с 75 рублей до практически 77,5 рубля на пике в четверг, и произошло это при сравнительно спокойных и небольших колебаниях нефтяных цен, и даже вопреки займам на сумму около 120 млрд рублей, которые Минфину удалось привлечь за эту неделю.

При этом из-за оттока денег с развивающихся рынков евро тоже немного дорожал к рублю, но далеко не так заметно, как доллар, и курсу евро в России пока так и не удается закрепиться выше отметки в 90 рублей именно потому, что евро глобально стал стоить дешевле на фоне доллара.

Так что как минимум на пару недель курс евро к рублю может утихомириться - но только до тех пор, пока доллар снова не начнет дешеветь по отношению к евро. А это, в свою очередь, может случиться, как только западные биржи перестанут совершать хаотичные движения, а возобновят целенаправленный и долгий рост, способный продлиться уже почти до самых американских выборов 3 ноября.

Станет ли доллар в России осваивать территорию выше отметки в 77,5 рубля или на время успокоится, зависит сейчас только от дальнейшей динамики доллара на мировых рынках: куда курс доллар сдвинется в мире, туда он станет смещаться постепенно и в России. Причем каких-то сверхважных событий на пятницу и выходные, которые могли бы сильно встряхнуть мировые рынки, в экономических и политических календарях не запланировано. Ведь вряд ли стоит считать таковым событием, например, публикацию данных об августовском спросе на товары длительного пользования в США.

Поэтому баланс движений доллара и евро определят теперь промежуточные выводы, которые рынки сделали, переварив последние прошедшие события. А под вечер в четверг мы видели, как главный заокеанский индекс глобального рынка S&P500 пытался подниматься на протяжении нескольких часов подряд, приободренный словами секретаря Казначейства США Стива Мнучина.

Как раз ровно в это время и в России, заметим, курс доллара к рублю откатил от пиковых значений, закрыв в итоге торги пониже: в районе 77 рублей за доллар. А помог и глобальным индексам, и рублю г-н Мнучин тем, что публично заявил: он говорил за последние несколько дней 15 или даже 20 раз с лидером демократического большинства в нижней палате Конгресса Нэнси Пэлоси в поисках согласия, в каких же именно объемах и по каким бюджетным статьям продлить "коронавирусную" программу американских налоговых стимулов и выплат гражданам.

Поскорее разрешить спор вокруг этого камня преткновения очень важно с точки зрения глобальных рынков, а именно направление рынков определит движения доллара и евро.

Однако любой компромисс между непримиримыми противниками за полтора месяца до выборов очень труден, особенно в свете разгоревшейся битвы за вакантное место в Верховном суде взамен ушедшей из жизни Рут Гинзбург, которая придерживалась повестки демократов.

Трамп, естественно, стремится назначить в Верховный суд верного ему человека республиканских взглядов, что осложняет общий фон любых переговоров между двумя политическими лагерями Америки. У инвесторов на этот счет пока недостает оптимизма, так что биржи под самый конец торгов в четверг вновь потеряли опору, продолжив шарахаться из стороны в сторону, и если такие движения продолжатся и в пятницу, то и доллар может продолжить свое медленное восхождение.

Но правда в том, что техническая картина рынков еще способна два или три раза кардинально поменяться и в течение пятницы, и за выходные до понедельника.

И в зависимости от положения, которой займет доллар по отношению к евро, к юаню и к другим резервным валютам, курс доллара может вполне качаться и в России в диапазоне приблизительно от 76 до 78,5 рубля за доллар, а курс евро вероятно продолжит "флиртовать" с районом уровней 88-90,5 рубля.