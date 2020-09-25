Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды

Сбербанк направит на дивиденды 50% чистой прибыли за 2019 год - 422,38 млрд руб. из расчета 18,7 руб. на акцию (как обыкновенную, так и привилегированную), решение об этом одобрило годовое общее собрание акционеров, которое в этом году впервые прошло в форме заочного голосования.

Объем дивидендов Сбербанка станет рекордным для России. Предыдущий рекорд установлен "Газпромом" при распределении прибыли за 2018 год (383,2 млрд, или 27% прибыли).

Выплату дивидендов в таком размере наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал еще в марте. В апреле, на пике пандемии, Банк России, в свою очередь, посоветовал банкам перенести общие собрания акционеров на август-сентябрь и провести дополнительный анализ обоснованности распределения прибыли с учетом начинавшегося кризиса. В августе наблюдательный совет Сбербанка подтвердил рекомендацию о выплате 50% чистой прибыли (на выплатах госкомпаниями дивидендов на таком уровне уже много лет настаивает Минфин).

"Думаю, что нет второго банка в мире, вообще второй компании, которая в период такой турбулентности позволила бы себе дивиденды на 423 млрд руб., - сказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью "Коммерсанту". - Дальше все будет зависеть от развития ситуации. Пока ничто не говорит о том, что 2021 год окажется хуже 2020 года".