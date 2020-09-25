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Сценарий второго фильма по "Аббатству Даунтон" уже готов

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    25.09.2020, 17:28
Текст:   Юлия Авакова

Британский актер Джим Картер, известный поклонникам "Аббатства Даунтон" по роли Карсона, дворецкого замка Кроули, выступил с неожиданным заявлением в интервью программы This Morning. Об этом сообщает портал Digital Spy.

Фото: kinopoisk.ru
Милли Бобби Браун хочет продолжения "Энолы Холмс"

"Мы видели сценарий, сценарий второй части готов. Он очень забавный, там все те же персонажи", - заговорщицки сказал он. И добавил, что если все будет нормально, съемки начнутся в следующем году.

В апреле, в разгар пандемии COVID-19, один из продюсеров фильма Гарет Ним также говорил о том, что творческая команда очень хочет снять еще один фильм.

Наша рецензия на первый фильм - здесь.

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