Сценарий второго фильма по "Аббатству Даунтон" уже готов

Британский актер Джим Картер, известный поклонникам "Аббатства Даунтон" по роли Карсона, дворецкого замка Кроули, выступил с неожиданным заявлением в интервью программы This Morning. Об этом сообщает портал Digital Spy.

"Мы видели сценарий, сценарий второй части готов. Он очень забавный, там все те же персонажи", - заговорщицки сказал он. И добавил, что если все будет нормально, съемки начнутся в следующем году.

В апреле, в разгар пандемии COVID-19, один из продюсеров фильма Гарет Ним также говорил о том, что творческая команда очень хочет снять еще один фильм.

Наша рецензия на первый фильм - здесь.