Сеансы в кинотеатрах будут начинаться с информирования о действиях при пожаре

Перед просмотром фильма зрителям в кинотеатрах с 1 января будут показывать ролики о мерах пожарной безопасности. Будет запрещено закрывать на ключ во время мероприятий основные двери и двери эвакуационных выходов в кинотеатрах, театрах, на стадионах и прочих местах массового посещения людей. Во время митингов и демонстраций запретят использовать любую пиротехнику, кроме бенгальских огней и хлопушек. А также с 1 января запретят курение на складах и базах, в больницах и на объектах торговли. Все это следует из опубликованного 25 сентября постановления правительства, утвердившего правила противопожарного режима в РФ.

Как следует из документа, в культурно-просветительских и зрелищных организациях руководитель "обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов".

Отдельно прописано, что "в период проведения мероприятия (в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях) запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ".

Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских огней, соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, отмечается в документе​​​.

Очередные ужесточения коснутся курильщиков. "Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством РФ", - говорится в документе. В постановлении отмечается, что руководитель организации должен обеспечить размещение на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места для курения должны быть обозначены знаком "Место для курения".

Этим же постановлением правительства запрещено размещение детских досуговых центров на цокольных и подвальных этажах, если это не предусмотрено планом. Также по новым правилам помещения для отдыха или оздоровления детей нельзя размещать на мансарде здания, если оно не имеет определенную степень огнестойкости. В таких зданиях нельзя размещать более 50 детей. Если на этаже в зданиях любой огнестойкости лишь один эвакуационный выход, там запрещается размещать более 10 детей.

Новые правила противопожарного режима вступают в силу с 1 января 2021 года.