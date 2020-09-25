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25.09.2020 05:20
Рубрика: Общество

Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Современный холодильник - это не пещера, в которой продукты можно хранить бесконечно долго. Необходимо регулярно производить ревизию, выкидывать прошлогодние запасы, а саму морозилку дезинфицировать. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт по здоровому питанию, шеф-повар Сергей Синицын.

Фото: iStock
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Он также объяснил, почему приобретенные в магазине рыбу или мясо лучше быстрее положить в холодильник дома. "Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта", - делится мыслями эксперт.

Домашнюю морозилку лучше использовать, чтобы сохранить пельмени, вареники, слоеное тесто, овощи или ягоды. А ревизию морозильной камеры нужно производить минимум раз в три месяца, советует Синицын.

Общество

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