Силуанов возглавил набсовет Сбербанка

Министр финансов Антон Силуанов избран председателем наблюдательного совета Сбербанка. Об этом заявил на онлайн-конференции глава Сбербанка Герман Греф, пишет "Интерфакс".

На этом посту Силуанов сменил экс-главу Банка России Сергея Игнатьева, который возглавлял набсовет Сбербанка с 2002 года.

Ранее в пятницу акционеры Сбербанка выбрали состав набсовета банка. Игнатьев сохранил за собой место в совете. Туда также вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы Минфина Владимир Колычев. Свои места в набсовете покинули первые зампреды Банка России Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, а также главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд и начальник главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова.

В этом году Банк России продал свою контролирующую долю акций в Сбербанке правительству. Кабмину теперь принадлежат 52,32% обыкновенных акций Сбербанка.