Скорректирован план мероприятий Союзного государства из-за COVID-19

Определенные коррективы пришлось внести в план мероприятий Союзного государства в сфере культуры и спорта из-за COVID-19. Об этом стало известно из источника в Парламентском собрании Союза Беларуси и России, где 25 сентября состоялось заседание комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

В связи с эпидемиологической ситуацией, уточняет БЕЛТА, мероприятие было проведено в режиме видеоконференции. В студиях Минска и Москвы собрались депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета СГ, министерств здравоохранения и культуры двух государств, члены Молодежной палаты.

Обсудив работу по исполнению бюджета на 2020 год в области социальной политики, участники встречи констатировали, что в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции не было возможности провести фестивали "Молодежь - за Союзное государство" и "Творчество юных", туристский слет учащихся Союзного государства и слет юных экологов, спартакиаду для детей и юношества. "Эти мероприятия отложены или перенесены на более поздний срок", - сообщили в ПС.

Вместе с тем, стало известно, что проекты "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области" и другие мероприятия, реализация которых не противоречит мерам, принимаемым для борьбы с COVID-19, выполнены в полном объеме.

При обсуждении вопроса о подготовке к реализации программ, проектов и мероприятий в 2021 году парламентарии констатировали, что в прошедший период завершена реализация проекта Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий". По мнению депутатов, в частности, необходимо продолжать и работу по интеграции систем высшего профессионального образования. Этот вопрос они детально рассмотрят на следующем заседании комиссии и выработают предложения по разработке таких проектов.

Кроме того, бюджетом предусматривалось финансирование в текущем году фестиваля творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше". Мероприятие с такой высокой социальной значимостью, подчеркивалось на заседании, соответствует целям Союзного государства. Поэтому "предложено проработать этот вопрос и рассмотреть возможность его включения в союзные бюджеты следующих лет".