Закон Смоленской области от 24 сентября 2020 года № 114-з "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2021 год"

Принят Смоленской областной Думой 24 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 9 460 рублей.

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский







