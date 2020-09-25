Софи Лорен возвращается в кино спустя 11 лет

В ноябре этого года на стриминговом сервисе Netflix выйдет фильм "Вся жизнь впереди" режиссера Эдоардо Понти, главную роль в котором исполнила его мать - двукратная обладательница премии "Оскар" Софи Лорен, сообщает Deadline.

Итальянская актриса играет Мадам Розу, еврейку, пережившую Холокост, которая помогает растить детей женщин с низкой социальной ответственностью. Её героиня завязывает прочную дружбу с Момо, сенегальским сиротой, который в будущем станет её надежной опорой в старости.

Фильм "Вся жизнь впереди" стал первой полнометражной картиной с участием 86-летней актрисы за последние 11 лет и второй по счёту экранизацией романа Ромена Гари. Первой был фильм с одноименным названием 1977 года с Симоной Синьоре в главной роли. Картина Моше Мизрахи взяла тогда "Оскар" как Лучший фильм на иностранном языке.

Софи Лорен сообщила, что всегда была "большим поклонником романа Ромена Гари", и когда её сын предложил ей эту роль, она "ухватилась" за возможность сыграть героиню, которая напомнила актрисе ее собственную мать. Софи уже дважды работала со своим сыном в кино: в 2002 году - над фильмом "Только между нами", в 2014-над коротким метром "Человеческий голос".

Премьера состоится в октябре в Риме, а 13 ноября картина станет доступна подписчикам на стриминговой платформе Netflix.