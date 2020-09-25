США активно готовятся к войне будущего

Об этом пишет Defence News. Генерал Уолли Руген сообщил изданию, что он "очень, очень горд" после того, как увидел насколько быстро технология позволяет передавать данные через сети по всей цепочке, включающей воздушные и наземные средства.

Автор публикации пишет, что сейчас армия находится на важнейшем этапе модернизации. Он включает в себя разработку и внедрение скоростного разведывательного вертолета (FARA, Future Attack Reconnaissance Aircraft), который должен заменить половину AH-64 Apache, находящихся на вооружении сейчас. А также перспективный штурмовой самолет дальнего действия (FLRAA, future long-range assault aircraft), систему самолетов с вертикальным взлетом (ALE, air-launched effects) и модульную архитектуру данных, которая позволит при необходимости обновлять и модернизировать себя. Все это должно быть внедрено к 2030 году.

В частности, на третьем этапе учений в Аризоне команда использовала систему под названием Firestorm. Суть в том, что самолет или наземный комплекс могли принимать данные, а затем автоматически перестраивать свой маршрут для поражения цели без участия пилота. Уолли Руген назвал большим достижением возможность совместить боевые возможности различных систем, начиная от космических и заканчивая наземными. Он пояснил, что проект "Конвергенция" связан не только с технологиями, но и тактикой и прочими моментами, на которых базируется армия.