Telegram обрушился в России и других странах

Пользователи Telegram столкнулись с серьезным сбоем в работе мессенджера - они не могли отправить или принять сообщения, загрузить фотографии и просмотреть файлы, которыми обменивались ранее.

По данным портала Downdetector.ru, первые жалобы на недоступность Telegram стали появляться в пятницу, 25 сентября, около 13 часов по московскому времени.

В настоящее время мессенджер восстанавливает свою работу - пользователи могут обмениваться сообщениями, записи в публичных каналах также доставляются получателям.

Предыдущий серьезный сбой в работе Telegram произошел 19 сентября.