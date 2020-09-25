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Telegram обрушился в России и других странах

Текст:   Антон Благовещенский
25.09.2020,  
14:38
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи Telegram столкнулись с серьезным сбоем в работе мессенджера - они не могли отправить или принять сообщения, загрузить фотографии и просмотреть файлы, которыми обменивались ранее.

По данным портала Downdetector.ru, первые жалобы на недоступность Telegram стали появляться в пятницу, 25 сентября, около 13 часов по московскому времени.

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В настоящее время мессенджер восстанавливает свою работу - пользователи могут обмениваться сообщениями, записи в публичных каналах также доставляются получателям.

Предыдущий серьезный сбой в работе Telegram произошел 19 сентября.

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