У бывшего здания Charlie Hebdo в Париже ранили четырех человек

Четыре человека получили ножевые ранения в Париже у бывшего здания французского еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo, передает AFP.

Сообщается, что нападавшего удалось задержать по горячим следам, полиция разыскивает сообщника преступника. Двое пострадавших в критическом состоянии находятся в больнице, врачи сейчас борются за их жизнь.

Район, где произошел инцидент, оцеплен правоохранительными органами. Источник агентства в МВД Пятой республики сообщил, что террористическую версию исключать пока нельзя.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выехал на место происшествия.