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У сериала "Пацаны" появится кровавый спин-офф

Новости
    25.09.2020, 14:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Вселенная брутального супергеройского сериала "Пацаны", уже продленного на третий сезон, продолжит расширяться.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
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Как передает Deadline, Amazon дал "добро" на спин-офф шоу, который расскажет о молодых супергероях и будет посвящен соответствующему учебному учреждению, управляемому Vought International, - единственному в мире колледжу "суперов".

В оригинальных комиксах Гарта Энниса тема эта начала фигурировать после двадцатого выпуска, когда "Пацаны" заслали к очумевшей от гормонов молодежи Хьюи - с секретной миссией. И увиденное немало шокировал беднягу.

Сериал будет иметь "мясной" рейтинг "R" (а иначе какой смысл?) и описывается как "непочтительная смесь "Голодных игр" и "колледж-комедий", в которых останутся фирменные сатира и разухабистость "Пацанов".

Команда создателей - та же: над пилотом уже работает Крейг Розенберг. Продюсеры - Эрик Крипке, Сет Роген и Эван Голдберг. Которые официально сообщение подтвердили в соцсетях.

При этом отмечено, что про спин-офф на студии задумали уже давно, а с успехом второго сезона все сомнения в необходимости предприятия у боссов и вовсе отпали.

Дата и каст еще не обозначены. Названия у проекта пока нет.

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